بالتكنولوجيا.. هلال الشمالية ينقذ مفقودًا تعرض لأزمة تنفسية في عرعر
تم نقله عن طريق الفرقة الأمنية وتسليمه للفرقة الإسعافية

بالتكنولوجيا.. هلال الشمالية ينقذ مفقودًا تعرض لأزمة تنفسية في عرعر

2018/01/20
الساعة 10:27 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن- عبدالرحمن دياب

تمكنت هيئة الهلال الأحمر في منطقة الحدود الشمالية من إنقاذ شخص مفقود، إثر تعرضه لأزمة تنفسية في عرعر من جراء العاصفة الترابية.

وأكد الحساب الرسمي لهيئة الهلال الأحمر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه تم العثور على المفقود عبر البرنامج الإلكتروني لتحديد المواقع.

وبحسب المعلومات المتاحة، فالمفقود عمره 60 عامًا، وتم تحديد موقعه وإبلاغ الدوريات الأمنية بوجوده خلف مدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وبالقرب من المعهد السعودي التقني للتعدين.

وتم نقل الستيني المفقود عن طريق الفرقة الأمنية وتسليمه للفرقة الإسعافية التي قامت بدورها بتقديم الخدمات الطبية اللازمة له.


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