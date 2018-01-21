بالصور .. أمير الشمالية يصطحب المسؤولين للاستماع لمطالب الطلاب

المواطن - واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم عدداً من المدارس في مدينة عرعر وذلك بالتزامن مع بداية النصف الدراسي الثاني للطلاب والطالبات في المملكة.

والتقى سموه خلال جولته بمديري المدارس والمعلمين وأبنائه الطلاب, كما اطلع على الاستعدادات التي أعدتها المدارس لاستقبال الفصل الدراسي الثاني .

واستهل سمو أمير الحدود الشمالية جولته التفقدية بزيارة مدرسة التميز العلمي التي تقدمها شركة معادن لمجتمع المنطقة حيث تجول سموه في أرجاء المدرسة واطلع على النشاط الثقافي والاجتماعي والعلمي الذي تقوم به المدرسة.

واستمع سموه إلى نبذة عن استعداداتهم في أول يوم دراسي واستعداداتهم للفصل الدراسي الثاني .

وتفقد سموه الفصول الدراسية والتقى الطلاب وأوصاهم بالحرص وبذل الجهد منذ بداية الفصل الدراسي ليكونوا أبناء فاعلين وحثهم على مواصلة الجد والاجتهاد لنيل الدرجات العليا لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

بعد ذلك توجه سموه إلى مدرسة ابن جبير الابتدائية وتجول في الفصول الدراسية والتقى بالمعلمين واستمع إلى نبذة عن استعداداتهم في أول يوم دراسي واستعداداتهم للفصل الدراسي الثاني .



ووجه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية منسوبي الإدارة والمدارس التابعة لها كافة، بمضاعفة الجهود وتقديم كل ما يخدم العملية التعليمية، مشدداً على ضرورة البداية الجادة في أول أيام الفصل الدراسي، كونها مؤشراً قوياً على نجاح الاستعداد للفصل الدراسي الثاني ، والانضباط في العمل والحرص على تحقيق المستوى الأعلى لإنجاح عمليتي التعليم والتعلم، وتفعيل إستراتيجيات التدريس الحديثة التي ترتكز على التعلم النشط واستثمار التقنية في التدريس مما يسهم في رفع مستوى الطلاب والطالبات وزيادة الدافعية لديهم، راجياً التوفيق من الله تعالى للجميع. ‏







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