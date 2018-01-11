بالصور.. أوبريت “الفجر الجديد” يلهب حماس زوار مهرجان ربيع المظيلف

المواطن - ماجد الزبيدي - القنفذة

افتتح مساء أمس محافظ القنفذة بالإنابة محمد آل شيبان فعاليات مهرجان ربيع المظيلف، وذلك بحضور رئيس محاكم القنفذة الشيخ سعد الزبيدي ورئيس بلدية المظيلف عمر الزهراني وعدد من ورؤساء الإدارات الحكومية.

وانطلقت الفعاليات بكلمة لراعي الحفل محمد آل شيبان، الذي شكر فيها بلدية المظيلف والجهات الحكومية والخيرية المشاركة، كما شكر رجال الأعمال الذين حرصوا على دعم مهرجان المظيلف.

وتضمن الحفل العديد من الفقرات كان أبرزها أوبريت الفجر الجديد والإلقاء الشعري ومعرض المرسم الحر، ومعرض عشم التفاعلي ومعرض جمعية البر الخيرية بالمظيلف.

وشهد حفل المهرجان حضوراً غير مسبوق من الزوار الذين استمتعوا بفقرات المهرجان والتنظيم، الذي شارك فيه عدد من الجهات الحكومية بالمحافظة.

وفي نهاية الحفل كرم محافظ القنفذة بالإنابة محمد آل شيبان صحيفة “المواطن” لرعايتها الإعلامية للمهرجان، كما كرم عدداً من الجهات المشاركة ورجال الأعمال .







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