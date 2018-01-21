بالصور.. إنجاز 90% من مشروعي نفق وجسر تقاطع طريق الأمير ماجد مع طريق مكة القديم

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_جدة

قاربت أمانة محافظة جدة على إنهاء أعمال مشروعي نفق وجسر تقاطع طريق الأمير ماجد مع طريق مكة القديم، وهما ضمن مشروعات أمانة محافظة جدة لتحرير المحاور الرئيسية في المدينة بهدف تسهيل الحركة المرورية لخدمة وراحة السكان والزائرين.

ويأتي إنشاء الجسر لتحرير الحركة المرورية لمحور طريق الأمير ماجد في كلا الاتجاهين بعرض ثلاثة مسارات لكل اتجاه (شمال/جنوب) وبطول 640م، ويهدف لتيسير التنقل من مطار الملك عبدالعزيز شمالاً إلى طريق مدائن الفهد جنوباً.

وحققت الأمانة نسبة إنجاز تخطت الـ 90% لكامل أعمال الجسر، متضمنة إكمال أعمال أعمدة الجسر، والقيردرات وبلاطات السقف، إلى جانب إنجاز أكثر من 90% من أعمال شبكة الصرف الصحي.

إلى جانب ذلك يجري تنفيذ نفق لتحرير الحركة المرورية على طريق مكة القديم في ذات التقاطع لكلا الاتجاهين (شرق/ غرب) وبعرض مسارين في كل اتجاه وبطول يبلغ 550م، وبلغت نسبة الإنجاز لكامل أعمال النفق نحو 95%، فيما تم إنجاز كامل أعمال السقف، ونحو 95% من أعمال الأرضيات والجدران والعزل، بالإضافة لإتمام 70% من الأعمال الكهربائية.

الجدير بالذكر أن أمانة محافظة جدة نفذت خلال الـ سبعة أعوام الماضية 25 جسراً ونفقاً ضمن خطتها لتحرير المحاور والتقاطعات الرئيسية التي تهدف لتسهيل الحركة المرورية وتقليص زمن التنقل داخل محافظة جدة.







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