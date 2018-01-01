بالصور.. إنقاذ عائلة سعودية و4 بحارة علقوا في البحر بالشرقية

المواطن_ نوف العايد_ الشرقية

أنقذ رجال حرس الحدود في المنطقة الشرقية صباح أمس عائلة سعودية وأربعة بحارة من الغرق بسبب سوء الأحوال الجوية، وكثافة الضباب.

وأوضح المتحدث الإعلامي بالمنطقة النقيب أحمد العتيبي أنّ هاتف طوارئ حرس الحدود رقم 994 تلقى اتصالًا من مواطن يفيد بأنه علق في البحر برفقة زوجته وطفله وقائد الزورق (هندي الجنسية)، ولم يستطع العودة لانعدام الرؤية والضباب الكثيف.

وأضاف، أنّه “تم توجيه الدوريات البحرية والساحلية بقطاع القطيف إلى موقع المواطن وعائلته، وتكليف غرفة القيادة والسيطرة بالقطاع بالتواصل معه منذ لحظة اتصاله وحتى وصول الدوريات إليه، والعثور على القارب وإنقاذ طاقمه، وهم الآن بصحة جيدة.

كما أوضح المتحدث الإعلامي أنه ورد بلاغ من مواطن آخر يفيد باصطدم قاربه بكاسر الأمواج الغربي القريب من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وعلى متنه أربعة بحارة من الجنسية الهندية، مما تسبب بدخول المياه للقارب، وعلى الفور توجهت الدوريات البحرية بوحدة أمن ميناء الملك عبدالعزيز للموقع، وتمكنت من إنقاذ الطاقم وتقديم المساعدة لهم، وهم بصحة جيدة ولله الحمد، وعلى ذلك فقد تم سحب القارب لمركز النزول في دارين برفقة الدوريات البحرية.

وبيّن أنّ هاتف طوارئ حرس الحدود تلقى عددًا من البلاغات، وتم التجاوب معها في حينه بفضل الله ثم بالمتابعة المستمرة من مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور الخليج العربي التابع لحرس الحدود بالمنطقة الشرقية، والجهود الحثيثة من الدوريات البحرية والساحلية التي استخدمت كافة الوسائل في عمليات البحث والإنقاذ.

ونبّه جميع الصيادين والمتنزهين بضرورة أخذ الحيطة والحذر عند الرغبة في ارتياد البحر في حالات الضباب الكثيف؛ مؤكدًا على ضرورة اتباع اشتراطات وتعليمات السلامة البحرية وتوخي الحذر الشديد والتأكد من ارتداء ستر النجاة تحسباً لأي طارئ لا سمح الله، والتأكد من الصيانة الدورية لقواربهم، وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لتقديم المساعدة اللازمة، متمنياً السلامة للجميع.