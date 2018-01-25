بالصور.. افتتاح منشأة هجر الجديدة

المواطن - مروة نبيل

قام نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بافتتاح منشأة هجر الجديدة، اليوم الخميس.

ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من افتتاح منشأة هجر الجديدة، بجانب صور استقبال الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بمكتبه في مقر المحافظة بالهفوف.

ويشمل مشروع منشأة نادي هجر كلاً من الملعب الرياضي، المدرجات المكشوفة، الملاعب الخارجية، صالة المسبح، الصالة الرياضية، المسجد، ومبنى الخدمات، وأقيم على مساحة قدرها 80 ألف متر مربع.







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