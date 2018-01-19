بالصور.. التجمع الدولي لأبطال العالم للتايكوندو يختتم فعالياته بمكة

المواطن - علي القرني - الرياض

اختتمت، أمس، فعاليات التجمع الدولي لأبطال العالم الإسلامي للتايكوندو الذي أقامه الاتحاد السعودي للتايكوندو، خلال الفترة من 9- 18 يناير بنادي الوحدة بمكة.

وتخلل المعسكر تدريبات للأبطال مع 26 لاعبًا من المنتخبات السعودية للتايكوندو الأول والشباب ممن حققوا الذهب، أبرزهم (محمد السويق وهشام الدوخي وسامي هزازي وعبدالرحمن المولد وحمد المبروك وسعد علي وعبدالله القرني).

وهدف المسؤولين بالاتحاد للاستفادة من العناصر العالمية لرفع كفاءة اللاعب السعودي.

كما أقيم على هامش التجمع دورة صقل لحكام التايكوندو بحضور رئيس لجنة حكام (البارا) بالاتحاد العالمي للتايكوندو السيد شكير شلباط والدولي فايز السلولي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي للتايكوندو ودورة تطوير مدربي التايكوندو بحضور المدير الفني للمنتخب السعودي للتايكوندو السيد عزيز أشرقي ومدير إدارة المنتخبات بالاتحاد محمد الحبابي

وشهد التجمع حضورًا شرفيًّا كبيرًا يتقدمهم نائب رئيس الاتحاد العالمي للتايكوندو رئيس الاتحاد الإفريقي للتايكوندو اللواء أحمد الفولي ورئيس الاتحاد العربي للتايكوندو السيد إدريس الهلالي ورئيس الاتحاد الإماراتي العميد أحمد الذيودي.

وشارك في التجمع 120 رياضيًّا ما بين حكم ومدرب ولاعب ومنظم وإشراف مباشر من رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد الركن شداد العمري ونائب رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو أبو بكر كردي وعضو مجلس إدارة الاتحاد المشرف العام على التجمع محمد نوح، بالإضافة إلى المشرف على دورة الحكام عضو مجلس الإدارة محمد الوبران ومدير الاتحاد سامي الطلب والمنسق العام للتجمع عبدالمحسن المعمر.







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