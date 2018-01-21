بالصور.. الجدعان يدشن منصة اعتماد ويوضح الركائز الـ5 للمالية

المواطن- الرياض

دشن وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم الأحد، منصة “اعتماد” الرقمية، التي تنضوي تحتها الخدمات الإلكترونية للوزارة المقدمة للقطاعين العام والخاص، وذلك في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) على طريق مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بحضور عدد من منسوبي الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص.



وخلال حفل التدشين ألقى كلمة قدّم خلالها شكره لكل من شارك في تدشين منصة “اعتماد” الرقمية، التي تضم خدمات وزارة المالية الإلكترونية المقدمة للقطاعين العام والخاص، حيث تؤكد هذه المشاركة وحدة الهدف الوطني، والعمل بروح الفريق الواحد لتعزيز التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي المنشود في إطار أهداف رؤية المملكة 2030.



وتناول الجدعان إستراتيجية وزارة المالية، التي ترمي في ضوء رؤية 2030 إلى تمكين اقتصاد المملكة ليكون ضمن أكبر 15 اقتصادًا في العالم بحلول العام 2030 من خلال تطوير نظام مالي متميز، ولتحقيق ذلك اعتمدت الوزارة أهدافًا إستراتيجية تقوم على خمس ركائز تتعلق بتطوير سياسات مالية مستدامة، والتخصيص الأمثل للموارد المالية ورفع كفاءة إدارتها، وتحسين جودة الحسابات، وتعزيز الشفافية، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة، وتعزيز مكانة المملكة عالميًّا وإقليميًّا.



وأفاد الجدعان بأن إستراتيجية الوزارة تعتمد 3 ممكنات رئيسة هي: تمكين التحول الرقمي، وتأهيل الكوادر البشرية ضمن بيئة منتجة، وتعزيز إدارة التغيير والتواصل، مبينًا أنه من منطلق الدور المحوري لوزارة المالية في تمكين ودعم الجهات والأجهزة الحكومية للوصول إلى أهدافها، تكمن أهمية التحول الرقمي في تفعيل ذلك الدور بشكلٍ أفضل.



وبيّن أن منصة “اعتماد” الرقمية تستهدف تقديم خدماتها لكل الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، ما يساعد في تسريع عملية الإنجاز بتسهيل الإجراءات والمتطلبات الحكومية توفيرًا للوقت والجهد بالاستغناء عن التعاملات الورقية، وتحقيق درجة أعلى من الشفافية.







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