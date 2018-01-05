بالصور .. الشيخ السديس يتسلم ميكروفون الحرم المُذَهب بدلًا من الخشبي

المواطن- أحمد حسن

تسلَّم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور، عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الحامل الجديد والذي أُعد خصيصًا لحمل أجهزة التكبير الصوتي وذلك خلال استقباله لمدير إدارة التشغيل والصيانة المهندس، موفق بلخي، بمكتبه بالرئاسة، وذلك بحضور معالي نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم.

هذا، وقد أثنى معالي الرئيس العام على جهود إدارة التشغيل والصيانة في السعي نحو تطوير كل ما من شأنه تقديم الخدمة المثلى في جنبات المسجد الحرام، موضحًا معاليه أن قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- تحرص دائمًا على دعم مقدمي الخدمات في الحرمين الشريفين, من باب الواجب الديني أولًا, وما شرفنا به الله من خدمة لأطهر البقاع ثانيًا.

من جانبه، أوضح المهندس بلخي أن الحامل الجديد مصنوع من ذراع المعدن المُذَهب بدلًا من الخشبي القديم, رافعًا شكره لمعالي الرئيس ومعالي نائبه لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم على حرصهما ومتابعتهما لكل ما يقدم في الحرمين الشريفين.







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