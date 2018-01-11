بالصور.. تعليم بيشة يستلم مشروعين بقيمة ٢٥ مليون ريال

المواطن-نواف آل مثاعي-بيشة

أوضح مدير شؤون المباني بتعليم بيشة المهندس شافي الجيهاني أن إدارة التعليم بمحافظة بيشة انتهت من إجراءات استلام مشروعين من مشروعات المباني المدرسية بمبلغ مقداره خمسة وعشرون مليون ريال حيث اشتملت المشروعين على مدرسة ابتدائية بقرية الديلمي كانت تكلفته تسع ملايين وخمسمائة وثمانية وأربعون ألفاً وستة وسبعون ريال.

أما المشروع الثاني فكان عبارة عن مجمع تعليمي لتحفيظ القرآن الكريم بلغت تكلفته اثنا عشر مليوناً وخمسمائة واثنا عشر ألفاً وثمانمائة وأربعة عشر.

وبين الجيهاني أنه سيتم تسليم المدارس والانتقال لها مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي.







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