بالصور.. حسام بن سعود يستقبل ذوي الشهيد إبراهيم الزهراني

المواطن - أحمد العُمري - الباحة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، في مكتبه بديوان الإمارة، أمس الاثنين، أشقاء وذوي الشهيد إبراهيم بن أحمد الزهراني، والذي استشهد وهو يدافع عن وطنه في الحد الجنوبي.

وفي بداية الاستقبال، رحّب سمو أمير المنطقة بذوي الشهيد، مقدمًا تعازي القيادة الحكيمة لهم، سائلًا الله أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأكد أمير منطقة الباحة أنّ ما يقوم به جنودنا البواسل في مختلف مواقعهم هو واجب ديني ووطني في الدفاع عن أرض هذه البلاد المباركة، ومصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء هذا الوطن، مشيرًا إلى أنّ القيادة الرشيدة وجميع أبناء الوطن يقدّرون تلك البطولات والتضحيات لجنودنا البواسل في الذود عن تراب هذا الوطن، وأن الجميع سيقف بالمرصاد في وجه كل حاقد ومعتدٍ يحاول المساس بأمن وطننا.

من جانبهم، عبر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة، ولأمير المنطقة على الاهتمام الدائم بأبناء الوطن في كل مكان، مؤكدين أنهم جميعًا فداء للوطن، عادين استشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة شرفًا وفخرًا لهم.

وحضر الاستقبال مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالإمارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي.







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