بالصور.. زائر تبوك الأبيض يُظهر جمال جبل اللوز ويرحل فجرًا

المواطن - واس

شهدت المراكز التابعة لمحافظة حقل، مساء أمس، تساقطاً للأمطار المصحوبة بالهطولات الثلجية الخفيفة على قمم جبل اللوز الشهير، والذي حل فيه الزائر ” الأبيض ” والدائم لمنطقة تبوك ضيفاً بالمساء وعجَّل بالرحيل فجراً، وما إن تناقل أهالي منطقة تبوك أخبار تساقط الثلوج على جبل اللوز؛ حتى بادروا إلى استقباله كعادتهم في كل عام، إلا أن رحيله مع ساعات الفجر الأولى تاركاً بعض المناطق في جبل اللوز مكسوة بآثاره، قد أعادهم مبكراً على غير عادة.

وكالة الأنباء السعودية سجلت مشاعر أهالي تبوك خلال تواجدهم، اليوم، على قمة جبل اللوز، حيث عبَّر الشاب ناصي غنيم السلمي عن فرحته بلقاء الثلج على جبل اللوز، موضحاً أنه قدم إلى الجبل مبكراً لتسجيل أوقات اعتبرها من أجمل الأوقات في كل سنة، وقد أسهم حضوره في ساعات الفجر الأولى إلى توثيق بعض المواقع التي ترك الثلج فيها آثاره بالصور التي تشرح واقع الجمال في مثل هذا المكان.

فيما وصف كل من الدكتور عبدالعزيز الشهراني ومحمد اليامي، اللذان يعملان في القطاع الصحي بالمنطقة، أنهما لأول مرة يشاهدان المكان على طبيعته التي تكتسي بالثلوج قائلان: هذه هي أول مرة نزور فيها قمة اللوز وهي مكتسية بالبياض، وكنا في انتظارها خلال الأيام الماضية، ونتتبع أخبار هطولها لنقضي أوقات ممتعة هنا، مبديان دهشتهما بما تكتنزه هذه المنطقة من تضاريس متباينة، ومعالم مختلفة.

وقد تواجدت الجهاتُ الأمنية ودوريات المرور والدفاع المدني والهلال الأحمر، وحضرت بكثافة في مختلف المواقع بجبل اللوز والطرق المؤدية إليه لتنظيم حركة السير على امتداد الطرق لتوفير الخدمات للمواطنين والمقيمين، وتحسباً لمواجهة أي طارئ قد يواجه المتنزهين الذين تواجدوا اليوم مع ساعات الفجر الأولى بكثرة في جبل اللوز.







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