بالصور.. عبدالعزيز بن تركي الفيصل يفوز بسباق دبي 24 ساعة للتحمل

المواطن - دبي

حقق صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، المركز الأول في سباق “دبي 24 ساعة 2018” للسيارات، بعد أن نال ذات المركز في سباق عام 2015، الذي يعد أحد أقوى سباقات السيارات في منطقة الشرق الأوسط وأولى جولات بطولة العالم للسيارات.

ونال سموه المركز الأول في السباق على متن سيارته “مرسيدس AMG GT3” والتي تحمل الرقم (2) مع فريق “بلاك فالكون” على حلبة دبي أوتودروم التي يبلغ طولها 5.5 كيلو متر.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: “السباق كان صعبًا من حيث حدة المنافسة العالمية لكنها لم تؤثر علينا، أما على المستوى الخاص، خضت سباق دبي 24 ساعة وأنا أضع أمامي هدفًا واحدًا وهو رفع علم المملكة العربية السعودية في منصة التتويج”.

وأضاف: “بكل تأكيد مجريات السباق أثرت بشكل مباشر على إستراتيجيات الفرق؛ ما انعكس على النتائج، حيث كان لـ(كود 60) تأثير كبير في أغلب فترات ومجريات هذا السباق الكبير”.

واختتم الأمير عبدالعزيز الفيصل حديثه: “نحمد الله على هذا الإنجاز، وآمل شخصيًّا في تحقيق المزيد في الأعوام القادمة، كما أنني أتمنى مشاركة المواهب الشابة من المتسابقين السعوديين في المستقبل في مثل هذه المسابقات الدولية لتحقيق المنجزات المرجوة لهذا الوطن الغالي”.







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