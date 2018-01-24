بالصور.. عملية إنسانية لحرس الحدود تُنقذ ألمانية مريضة في عرض البحر

المواطن- المدينة المنورة

أخلى حرس الحدود في المدينة المنورة سيدة ألمانية الجنسية من سفينة إيطالية قادمة من كولومبيا، كانت تعاني من حالة نزيف داخلي وعدم القدرة على المشي وضيق في التنفس.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود، أنّ الدوريات البحرية بقيادة حرس الحدود السعودي بمنطقة المدينة المنورة، تمكن يوم أمس الثلاثاء من إخلاء أحد ركّاب سفينة إيطالية قادمة من كولومبيا، سيدة ألمانية الجنسية، في مياه البحر الأحمر المقابلة لحدود مسؤوليات محافظة ينبع، تعاني من حالة نزيف داخلي وعدم القدرة على المشي وضيق في التنفس.

ولفت المتحدث الرسمي لحرس الحدود إلى أن “مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة بجدة تلقى بلاغًا مفاده وجود حالة مرضية لأحد ركاب السفينة (AIDACARA) حاملة العلم الإيطالي، لسيدة ألمانية الجنسية تبلغ من العمر 66 عامًا وعلى الفور قام مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة بتحديد موقع السفينة، والتي اتضح أنها على مسافة (٧٤ ميلًا بحريًّا) شمال غرب ميناء ينبع حيث تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتطبيق بنود الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة العربية السعودية المعمول بها في مثل هذه الحالات وربط طبيب الطوارئ مع المختصين بالسفينة هاتفيًّا عن طريق المركز لتزويدهم بالإرشادات الطبية اللازمة لحين إخلاء المريضة”.

وأضاف أنه تم تكليف فرق البحث والإنقاذ التابعة لقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة وقاطرة تابعة لميناء ينبع وطاقم طبي للانتقال لموقع الحدث ومباشرة الحالة.

وأشار متحدث حرس الحدود إلى أنه تم إخلاء المريضة يرافقها زوجها بعد تقديم الخدمات الإنسانية والطبية اللازمة لها إلى رصيف ميناء ينبع ونقلها لمستشفى ينبع العام عبر سيارة إسعاف المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتها الصحية مستقرة.







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