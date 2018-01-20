بالصور.. فعاليات الحديقة الثقافية تجتذب مليوني زائر في واجهة جدة البحرية

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_جدة

اختتمت فعاليات الحديقة الثقافية في الواجهة البحرية الجديدة، والتي نظمتها أمانة محافظة جدة بإشراف ملتقى مكة الثقافي ضمن برنامج “كيف نكون قدوة”؟

وقد قدمت خلالها الجهاتُ المشاركة فعاليات ثقافية وترفيهية متنوعة، ساهمت في استقطاب فئات وأعداد كبيرة من زوار جدة وقاصدي كورنيشها الشمالي خلال إجازة منتصف العام، فيما استقبلت الحديقة منذ انطلاق فعالياتها نحو الـ مليوني زائر.

وتأتي الحديقة الثقافية التي افتتحها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ضمن مبادرات أمانة محافظة جدة في ملتقى مكة الثقافي بمشاركة إمارة منطقة مكة المكرمة، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة، وجامعة الملك عبدالعزيز، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وميناء جدة الإسلامي، وأقيمت على ساحة النورس التي تعد أكبر ساحات الواجهة البحرية بمساحة تبلغ نحو 42,000 م٢.

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‏وكرمت أمانة محافظة جدة في ختام فعاليات الحديقة الثقافية الجهات المشاركة والرعاة، كما كرمت أمانة ⁧‫ملتقى مكة الثقافي‬⁩ الطلاب والطالبات الذين شاركوا في فقرة “أبناؤنا صناع الإبداع”، التي استعرضوا فيها إنجازاتهم ونجاحاتهم على مسرح الفعاليات الرئيسي.‏⁧

وحققت الحديقة الثقافية تفاعلاً كبيرًا من قِبَل زوار الواجهة البحرية في ساحة النورس من خلال البرامج التعليمية والتثقيفية الممزوجة بالمتعة والترفيه إلى جانب العروض المسرحية المتنوعة.

واشتملت الفعاليات على مرسم القدوة، وعالم الابتكارات العلمية والتكنولوجيا، ومهرجان المهارة الذي يتم من خلاله تعزيز المهارات الحرفية لدى الشباب والشابات، كذلك فعالية صناعة التطبيقات الإلكترونية التي تبرز أهمية هذا العلم وتشجع الشباب على تعلمه وإتقانه.

كما ضمت الحديقة ركن التعليم التفاعلي، وبصمة طفل والتي تهدف إلى تهيئة بيئة علمية تعليمية ترفيهية منظمة ومشجعة وداعمة لتعلم الأطفال وتنمية مهاراتهم الابتكارية والإبداعية، بالإضافة إلى ذلك قدم معرض الحياة على عجلات وهو معرض متنقل مجموعة من الرسائل التوعوية للمجتمع تهتم بشريحة ذوي الإعاقة، كما حضر ركن صحتك تهمنا ضمن الفعاليات واحتوى على عيادات مصغرة تقدم خدمات صحية وتوعوية، وأنت القدوة والسلامة البحرية ضمن فعاليات الحديقة، إضافة إلى العديد من العروض المصاحبة التثقيفية والترفيهية، والتي تولت تنفيذها الجهات المشاركة؛ لتشكل إضافة مهمة في جانب المسؤولية الاجتماعية عبر صناعة مبادرات تثري المجتمع ثقافياً وتعزز شعار “كيف نكون قدوة؟”

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الجدير بالذكر أن ملتقى مكة الثقافي في نسخته الثانية استحدث جوائز يتم منحها للقدوات في كل محافظة من محافظات منطقة مكة المكرمة، كذلك استحدث جوائز للأفراد في مجال صناعة التطبيقات الإلكترونية.







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