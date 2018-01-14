بالصور.. فعاليات الحديقة الثقافية تستقطب زوار واجهة جدة البحرية

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_جدة

لليوم الرابع على التوالي تتواصل فعاليات الحديقة الثقافية في الواجهة البحرية الجديدة، والتي تنظمها أمانة محافظة جدة بإشراف ملتقى مكة الثقافي وتحت شعار “كيف نكون قدوة؟”، وتقدم الجهات المشاركة فعاليات ثقافية وترفيهية متنوعة، ساهمت في استقطاب شرائح عديدة من زوار الكورنيش الشمالي خلال إجازة منتصف العام، فيما تُقدم البرامج والعروض طيلة أيام الحديقة الثقافية وذلك من الساعة الخامسة وحتى العاشرة مساء.

وتأتي الحديقة الثقافية ضمن مبادرات أمانة محافظة جدة في ملتقى مكة الثقافي بمشاركة إمارة منطقة مكة المكرمة، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة، وجامعة الملك عبدالعزيز، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وميناء جدة الإسلامي، وتقام على ساحة النورس التي تعد أكبر ساحات الواجهة البحرية وتبلغ مساحتها نحو 42,000 م٢.

وتستمر فعاليات الحديقة الثقافية التي تنظمها أمانة جدة على مدى 10 أيام متواصلة خلال إجازة منتصف العام، وتشمل مرسم القدوة، وعالم الابتكارات العلمية والتكنولوجيا، ومهرجان المهارة الذي يتم من خلاله تعزيز المهارات الحرفية لدى الشباب والشابات، كذلك فعالية صناعة التطبيقات الإلكترونية التي تبرز أهمية هذا العلم وتشجيع الشباب على تعلمه وإتقانه، كما تضم الحديقة ركن التعليم التفاعلي، وبصمة طفل والتي تهدف إلى تهيئة بيئة علمية تعليمية ترفيهية منظمة ومشجعة وداعمة لتعلم الأطفال وتنمية مهاراتهم الابتكارية والإبداعية، بالإضافة إلى ذلك يقدم معرض الحياة على عجلات وهو معرض متنقل يقدم مجموعة من الرسائل التوعوية للمجتمع تهتم بشريحة ذوي الإعاقة، إلى جانب ذلك سيكون هناك ركن العيادات المصغرة التي تقدم خدمات صحية وتوعوية، كما تأتي القدوة والسلامة البحرية ضمن فعاليات الحديقة، إضافة إلى العديد من العروض المصاحبة التثقيفية والترفيهية، التي ستتولى تنفيذها الجهات المشاركة لتشكل إضافة مهمة في جانب المسؤولية الاجتماعية عبر صناعة مبادرات تثري المجتمع ثقافيا وتعزز شعار “كيف نكون قدوة؟”.

الجدير بالذكر أن ملتقى مكة الثقافي في نسخته الثانية استحدث جوائز يتم منحها للقدوات في كل محافظة من محافظات منطقة مكة المكرمة، كذلك استحدث جوائز للأفراد في مجال صناعة التطبيقات الإلكترونية.







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