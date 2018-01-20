بالصور ..محافظ رجال ألمع ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد آل زياد

المواطن - احمد الشهري - الحبيل

شيَّعت جموع المصلين بالجامع الراجحي بمحافظة رجال ألمع، بعد صلاة ظهر أمس، جثمان شهيد الواجب وكيل الرقيب عبد الله بن محمد آل زياد، الذي استشهد في الحد الجنوبي.

وتقدم المصلين محافظ رجال المع صالح بن سعد آل فردان، وبحضور رئيس مركز الحبيل ناصر بن أحمد آل أحمد وعدد من منسوبي الجهات الأمنية، وأهالي المحافظة.

ونقل المحافظ تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وسمو أمير منطقة عسير إلى ذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

من جهتهم عبَّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة دفاعاً عن الدين والوطن، سائلين الله -عز وجل- أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.







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