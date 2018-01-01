بالصور.. محطات مكة تتكدس بالسيارات أملًا في أسعار البنزين القديمة

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - جدة

كشفت جولة “المواطن” في مكة المكرمة، مساء أمس الأحد، تكدس عدد كبير من السيارات للاصطفاف للتزود بالوقود في بعض المحطات التي عملت بالتسعيرة القديمة قبل رفع أسعار البنزين.

وتسببت أسعار البنزين الجديدة في ازدحام المركبات لعشرات الأمتار.

وأعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خطة برنامج التوازن المالي لتصحيح أسعار البنزين (المشتقات النفطية المحلية) التي تهدف إلى تقليص النمو المتسارع في الاستهلاك المحلي لمنتجات الطاقة في المملكة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية وتعزيز استدامتها، فقد تقرر تطبيق الأسعار الموضحة في الجدول أدناه، مع نهاية آخر ساعة في يوم الأحد 13 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 31 ديسمبر 2017م، أي ابتداء من الساعة الثانية عشرة؛ منتصف الليل وبداية يوم الاثنين 14 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 1 يناير 2018م”.

ولفتت إلى أن أسعار البنزين في السعودية الجديدة‎ ستكون وفقًا لما يلي:

المنتج السعر (ريال / لتر)

بنزين 91 بـ1.37

بنزين 95 بـ2.04

الديزل (للصناعة والمرافق) 0.378

الديزل (النقل) (لم يتغير السعر الأساسي السابق) 0.47

الكيروسين (لم يتغير السعر الأساسي السابق) 0.64

الأسعار أعلاه تشتمل على ضريبة القيمة المضافة.



ومن الجدير بالذكر أن الجهات الرقابية تقوم بمراقبة الأسواق لضمان تطبيق الأسعار، وعدم التلاعب بها، وعدم انقطاع الإمدادات، وأن العقوبات النظامية ستطبق بحق كل من يرفع الأسعار قبل الموعد المعلن، أو يتوقف عن توفير المنتجات، كما ستقدم شركة أرامكو السعودية لعملائها معلومات تفصيلية توضح آليات تطبيق هذه الأسعار.







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