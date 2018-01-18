بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يكسو 574 أسرة سورية في الأردن

المواطن - واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الكسوة الشتوية على 574 أسرة سورية بواقع 3314 مستفيدًا في محافظة الزرقاء الأردنية.

واشتملت المساعدات على جميع مستلزمات الملابس الشتوية للأسر ولمختلف الأعمار وبجميع المقاسات، وذلك ضمن سلسلة التوزيعات التي يطلقها المركز في الدول المجاورة لسوريا والتي تهدف إلى تأمين كافة المستلزمات الإغاثية الضرورية التي يحتاجها اللاجئون السوريون في مثل هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها.

يذكر أن المشروع يعد من أكثر المشروعات أهمية لما له من أثر إيجابي في تقديم العون للاجئين ولأطفالهم، خصوصًا أن منطقة بلاد الشام عادة ما تشهد تساقطًا للثلوج وتصل الحرارة فيها لما دون الصفر المئوي، مما يتطلب تقديم الكسوة الشتوية لوقايتهم في هذه الظروف المُناخية القاسية.







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