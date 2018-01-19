بالصور.. هيئة الرياضة تكشف فعاليات مباراة الاتحاد والاتفاق

المواطن - محمد سمعة

كشفت الهيئة العامة للرياضة عن التجهيزات التي أعدتها للجماهير، قبل مباراة الاتحاد والاتفاق في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ونشرت هيئة الرياضة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، صورًا من تجهيز الفعاليات للجماهير قبل مباراة اليوم في بطولة كأس الملك.

وتُقام مباراة الاتحاد والاتفاق على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت المملكة.

وسبق لهيئة الرياضة أن قامت بالتعاون مع اتحاد الرياضة المجتمعية لتجهيز فعاليات رياضية واجتماعية للعائلات والجماهير في مباراتي “الأهلي والباطن، الهلال والاتحاد”.







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