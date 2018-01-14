بالفيديو.. أول رد لنائب الرئيس اليمني بعد اختطاف ميليشيا الحوثي لابنه

بالفيديو.. أول رد لنائب الرئيس اليمني بعد اختطاف ميليشيا الحوثي لابنه

2018/01/14
الساعة 1:51 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1990
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المواطن - الرياض

أكد نائب رئيس الجمهورية اليمنية الفريق الركن علي محسن الأحمر، في أول رد على اختطاف نجله من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية أن ابنه لن يكون أغلى من أبناء اليمن.

وكان عناصر من ميليشيا الحوثي الانقلابية قد أقدمت على خطف ابن نائب رئيس اليمن بعد اقتحام منزله في مديرية سنحان جنوب شرق العاصمة.

ونقل مصدر عسكري عن الفريق الأحمر، قوله: “لن يكون أبنائي أغلى من أبناء اليمن الذين استشهدوا أو الذين في معتقلات الميليشيات الانقلابية. ولن يكون بيتي أغلى من بيوت اليمنيين التي اقتحموها ونهبوها وفجَّروها”.

كما أختطف الحوثيون حراس المنزل بعد تصوير الحادثة مباشرةً والتلفظ بكلمات بذيئة كما ظهر في المقطع المتداول.


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