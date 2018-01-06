بالفيديو.. الفيصلي ينجو من مفاجآت الوطني ويتأهل في كأس الملك

المواطن - محمد سمعه

تأهل فريق الفيصلي بصعوبة إلى دور ال16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على فريق الوطني بثلاثية مقابل هدفين اليوم.

سجل اللاعب هارون عيسي الهدف الأول لفريق الوطني في الدقيقة ال15، ثم تعادل فريق الفيصلي عبر اللاعب محمد أبو سبعان في الدقيقة ال22.

ثم عاد فريق الوطني وتقدم بالهدف الثاني في الدقيقة ال53 عبر اللاعب هارون حمزة، قبل أن يتعادل روجيريو للفيصلي في الدقيقة ال80.

وفي الوقت الإضافي تمكن حمد آل منصور من تسجيل الهدف الثالث للفيصلي في الدقيقة ال91 بطريقة جميلة عبر تصويبة متقنة.

١٥’ الهدف الأول للوطني في شباك الفيصلي عن طريق اللاعب هارون عيسى ١-٠#الوطني_الفيصلي #دوري_بلس pic.twitter.com/HyDfUDOuCD — دوري بلس (@dawriplusksa) January 6, 2018

٢٢’ محمد أبو سبعان يسجّل هدف التعادل للفيصلي في شباك الوطني ١-١#الوطني_الفيصلي #دوري_بلس pic.twitter.com/wV63Q0HDIG — دوري بلس (@dawriplusksa) January 6, 2018







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