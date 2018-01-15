بالفيديو.. اللحظات الأولى لتفجيري مجزرة ساحة الطيران ببغداد

المواطن - بغداد

أظهرت مقاطع فيديو اللحظات الأولى التي أعقبت التفجيرين الانتحاريين، اللذين استهدفا ساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم الاثنين، وخلفا 38 قتيلاً وأكثر من 100 جريح.

وأظهرت المقاطع المتداولة حجم الدمار الذي خلفه التفجيران، كما ظهرت جثث الضحايا ملقاة في شوارع ساحة الطيران وسط هلع وفرار المارة من هول الصدمة والرعب.

وتعتبر ساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد مركزاً تجارياً مهماً في العاصمة، وتعتبر نقطة تجمع للعمال الذين ينتظرون يومياً منذ الصباح الباكر للحصول على عمل. واستُهدفت تلك المنطقة مراراً في السابق، باعتداءات دامية.

وقد سارعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، فيما ضربت الشرطة طوقاً أمنياً في محيط منطقة ساحة الطيران .

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي يأتي بعد نحو شهر من إعلان العراق “انتهاء الحرب” ضد تنظيم “داعش”. ومع ذلك، لا تزال خلايا للتنظيم تنشط في مناطق شمال العاصمة العراقية، وقادرة على شن هجمات دامية.

شاهد هلع المواطنين لحظة حدوث الانفجار المزدوج في #ساحة_الطيران وسط #بغداد pic.twitter.com/TUPnbNzHox — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) January 15, 2018







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