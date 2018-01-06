بالفيديو.. المطرفي معلقًا على الأوامر الملكية: الدولة تتحمل مع المواطن الأعباء الاقتصادية

المواطن - الرياض

أكد خالد المطرفي، الكاتب الصحفي، أن الأوامر الملكية التي صدرت من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بناءً على ما رفعه ولي العهد تأتي مشاركة للدولة لتتحمل مع المواطن الأعباء الاقتصادية الجديدة، وهي تؤكد أن الدولة مع المواطن، وفي نفس الوقت تنفذ المشروع الاقتصادي الذي وعدت به في رؤية 2030 لكي تحقق التوازن الاقتصادي في هذا البلد.

وأضاف، في مداخلة مع الإخبارية، نرى أن العلاوة هي بنسبة عام كامل حتى يستطيع المواطن وكل شرائح المجتمع التي جاءت الأوامر الملكية بشأنهم، التعايش مع الأوضاع الجديدة، وتحملت الدولة أيضًا كل الطبقات سواء طبقات الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين في القطاعين الخاص والعام وأيضًا طلاب المدارس.

وتابع : هناك نقطة مهمة مع هذه الأوامر هي تحديد موعد صرف الرواتب وأيضًا فواتير الخدمات حتى لا يتم صدور هذه الفواتير في أوقات مختلفة من الشهر حتى لا ترهق المواطن في ميزانيته.

وأكد المطرفي أن صرف بدل غلاء المعيشة وأيضًا استمرار العلاوة سيكون حافزًا آخر بالإضافة لحساب المواطن، سيقلل من وطأة الأعباء التي وُضعت من خلال الإصلاح الاقتصادي.

وتابع أن الإصلاح الاقتصادي لتحقيق هذه الرؤية سيستمر، وهذا تحدٍّ تُقدِم عليه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الذي لم ينسَ الظروف الصعبة التي كانت ستواجه المواطن خلال تطبيق هذا البرنامج الاقتصادي.

الجدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين أصدر أوامر ملكية تضمنت صرف العلاوة السنوية للموظفين المدنيين والعسكريين وبدل غلاء معيشة لمدة سنة.

وجاء في الأمر الملكي أنه بناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي ولي العهد بشأن ما سيترتب على الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد من زيادة في أعباء المعيشة على بعض شرائح المواطنين، ورغبةً منا في التخفيف عن أبنائنا وبناتنا تقرر الآتي:

أولًا: تُصرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين لهذه السنة المالية (1439 / 1440هـ ) اعتبارًا من 14 / 4 / 1439هـ الموافق 1 / 1 / 2018م.

ثانيًا: صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره (1000) ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة.

ثالثًا: صرف مكافأة قدرها (5000) آلاف ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.

رابعًا: إضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يُصرف من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ (500) ريال وذلك لمدة سنة.

خامسًا: إضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ (500) ريال لمدة سنة، على ألا يُجمع بين هذا البدل وبين البدل الوارد في البند “رابعًا”.

سادسًا: زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة (10%) لمدة سنة.

سابعًا: تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص.

ثامنًا: تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد عن مبلغ (850.000) ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.







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