بالفيديو.. تركي يدفع حياته ثمنًا لالتقاط صورة من فوق قمة صخرة

المواطن - أحمد حسن

دفع رجل تركي حياته ثمنًا لالتقاط صورة من فوق قمة صخرة بالقرب من قلعة أورفا التاريخية جنوبي تركيا، حين سقط من ارتفاع 47 مترًا ليلقى حتفه في يوم الاحتفال بميلاده.

والتركي هليل داج البالغ من العمر 38 عامًا ذهب إلى قلعة أورفا جنوبي تركيا من أجل الاحتفال بميلاده، وقرر أن يلتقط صورة غير معتادة، حيث وقف فوق صخرة ليلتقط له أحد الأصدقاء الصورة، وأثناء قفزه من صخرة إلى أخرى، اختلَّ توازنه وسقط من منحدر صخري على ارتفاع 47 مترًا، وحاول أصدقاؤه إنقاذه، وتم نقله سريعًا إلى المستشفى، لكنه توفي بسبب إصابته الخطيرة، ليكون يوم ميلاده هو يوم وفاته.







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