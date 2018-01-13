بالفيديو.. داود الشريان يرقص بالسيف في زفاف ابنته بالكويت

المواطن - الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل زفاف ابنة الإعلامي داود الشريان، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي، على الشاب الكويتي عبدالله الفضالة.

وأظهر الفيديو المتداوَل بعض المدعوين وقد رفعوا الأعلام السعودية والكويتية، والفرحة والبهجة تعم الجميع.

كما ظهر عددٌ من المدعوين وهم يرقصون بالسيوف، وبدا الإعلامي داود الشريان وهو يرقص معهم، بالإضافة إلى تلقيه التهنئة من الحضور.

الجدير بالذكر أن الإعلامي داود الشريان لديه أربع أبناء بنتان وولدان، “المواطن” تهنئ الشريان بالزفاف وتتمنى السعادة للعروسين.







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