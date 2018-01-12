بالفيديو.. رئيس الهيئات يؤكّد جواز ذهاب المرأة للنوادي والصالات الرياضية النسائية

المواطن ـ الرياض:

أقرَّ الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، بجواز ذهاب المرأة إلى الصالات الرياضية النسائية لممارسة التمارين الرياضية والبدنية في ظل حاجتها الصحية لها.

وأوضح فضيلته، الخميس 11 كانون الثاني/يناير الجاري، في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”؛ ردًّا على مواطنة سألته عن حكم الذهاب إلى الصالات الرياضية النسائية، مع وجود الموسيقى التي يتدربن عليها، مبرزة حاجتها الصحية والبدنية لممارسة التمارين الرياضية.

وبيَّن الدكتور السند، أنّه “نعم، يجوز الذهاب إلى الصالات الخاصة بالنساء لممارسة الرياضة إذا كانت المرأة كما قالت مريضة، وتحتاج إلى هذه التمارين والأعمال الرياضية التي تحتاجها لصحتها”.

وفي شأن الموسيقى بتلك النوادي، أشار إلى أنَّه “إذا كان أصحاب النادي والقائمون عليه من المسلمين، فعليها أن تناصحهم وتدعوهم إلى ترك هذا الأمر، فإن استجابوا فالحمد لله، وإلا فلها أن تضع على أذنيها من السماعات، بحيث تستمع إلى شيء يفيدها من الأجهزة أو الجوالات، وبذلك تتخلص من الاستماع إلى الموسيقى، ولا يضرها ذلك بإذن الله”.







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