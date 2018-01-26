بالفيديو.. ريما بنت بندر تنتقد في منتدى دافوس المشككين بخطط السعودية للتغيير

المواطن ـ رقية الأحمد:

انتقدت الأميرة ريمة بنت بندر، محاولات التشكيك والانتقاص من خطط المملكة العربية السعودية للتغيير، مؤكّدة أنَّ التشكيك يسبب إحباطًا، بينما الجهود تُبذل لتحفيز المواطنين على المشاركة.

وبيّنت وكيل الرئيس للتخطيط والتطوير في الهيئة العامة للرياضة الأميرة ريمة بنت بندر، في مداخلتها بمنتدى دافوس 2018 الاقتصادي العالمي، أنَّ التشكيك في عمليات التغيير التي تحدث حاليًا في السعودية يسبب إحباطًا، في الوقت الذي تُبذل فيه الجهود لحث المواطنين وتحفيزهم على المشاركة، متسائلة عن أسباب التشكيك الغربي فيما يحدث من تغييرات في المملكة.

وأبرزت الأميرة ريمة، أنَّ “الأمر ربما يعود إلى اختلاف القيم في الشرق الأوسط عن مثيلاتها في الغرب، إلا أنَّ هذا لا يعني الانتقاص من مساعي المملكة إلى التغيير، على المستويات كافة: الاجتماعية والاقتصادية والمعرفية.







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