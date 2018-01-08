بالفيديو.. سيلتا فيجو يعمق جراح ريال مدريد ويهدد عرش زيدان

المواطن - متابعة

عمَّق نادي سيلتا فيجو من جراح نادي ريال مدريد بعد أن تمكن من اقتناص نقطة غالية في المباراة التي جمعت بينهما يوم أمس ضمن المرحلة الـ18 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسقط نادي ريال مدريد في فخ التعادل أمام مضيفه سيلتا فيجو بهدفين لكل منهما في استمرار لمسلسل الهبوط الملحوظ في أداء النادي الملكي منذ الهزيمة الساحقة أمام ريال نادي برشلونة بثلاثية مذلة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الملكي بهدفين مقابل هدف لأصحاب الأرض، حيث افتتح الفريق المضيف باب التسجيل في الدقيقة 33 بواسطة لاعبه دانييل واس، ثم في الدقيقة 36 أدرك اللاعب غاريث بيل هدف التعادل لصالح ريال مدريد، وفي الدقيقة 38 عاد اللاعب ذاته لإضافة الهدف الثاني لصالح فريقه.

وتحسن سيلتا فيجو كثيراً في الشوط الثاني وأتيحت له فرصة إدراك التعادل من ركلة جزاء (72 تصدى لها نافاس).

وفي الدقيقة 82 تمكن اللاعب الأوروغوياني غوميز من إحراز هدف التعادل لفريقه لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

وتأتي هذه النتيجة لتصعب المهمة على ريال مدريد ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان، فيما توقع مراقبون أن تؤثر هذه المباراة في حظوظ استمراره مدرباً لنادي ريال مدريد.







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