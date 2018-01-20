بالفيديو.. طريقة تأكيد أو تغيير رقم الحساب البنكي في ⁧حساب المواطن

المواطن - الرياض

يواصل برنامج حساب المواطن تقديم النصائح والإرشادات عبر مقاطع الفيديو والإنفوجراف وغيرها من الوسائل.

وتعتبر مشكلة تغيير رقم الحساب البنكي أو تأكيده من أهم العقبات التي يمكن أن تواجه المستفيدين، ويمكن من خلال مشاهدة المقطع التالي معرفة الخطوات بالتفصيل.

ويتطلب تأكيد الحساب البنكي الدخول أولاً على موقع برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية هنا

بعد ذلك يتوجب عليك الدخول إلى استكمال الطلب، ثم الدخول على الحساب البنكي، وبعدها الدخول على الصفحة الرئيسية ومن ثم حالة الاستحقاق.

وبعد إتمام هذه الخطوات يتم الضغط على تأكيد الحساب البنكي، وأخيرًا الضغط على نعم للتأكيد.







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