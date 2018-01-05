بالفيديو.. عموري يُهدر ويهدي عمان لقب كأس الخليج 23

المواطن – مروة نبيل

انتهت -منذ قليل- مباراة الإمارات وعمان في نهائي كأس الخليج 23 التي أُقيمت على إستاد جابر الدولي في الكويت، بفوز المنتخب العماني بلقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه بركلات الجزاء.

وشهد الشوط الأول من مباراة الإمارات وعمان محاولات خطيرة من لاعبي الفريقين، أبرزها هجمة نجم الأبيض أحمد خليل في الدقيقة 20، ولكن لم ينجح اللاعبون في هز الشباك، لينتهي بالتعادل السلبي.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الإمارات وعمان كانت هناك العديد من الهجمات الخطرة عن طريق عمر عبدالرحمن عموري، الذي كاد يهز الشباك برأسية في الدقيقة 50، وتألق حارس الأبيض خالد عيسى أمام هجمات المنتخب العماني.

وفي الدقيقة 89 حصل علي مبخوت لركلة جزاء لصالح المنتخب الإماراتي، تصدى لها عموري ولكنه أضاعها، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريقين، ويتم لعب شوطين إضافيين.

وخيم التعادل السلبي على الشوطين الإضافيين من مباراة الإمارات وعمان ليتم اللجوء إلى ركلات الجزاء التي تبتسم للمنتخب العماني، بعدما أهدر عموري ركلة الجزاء الخامسة لينتهي اللقاء 5/4.

وسبق أن تُوج المنتخب العماني بلقب كأس الخليج عام 2009 بعدما فاز على نظيره السعودي بركلات الجزاء أيضًا، وحصل على الوصافة عامي 2004 و2007.







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