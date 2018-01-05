بالفيديو.. لحظة توقيف مخمورين قادوا سياراتهم بجنون في الرياض

المواطن - علي القرني - الرياض

أوقف المرور السري عددًا من الشباب المخمورين بالقوة الجبرية، أثناء قيادة مركباتهم بسرعات جنونية، قبل ارتكابهم كوارث بحق الأبرياء.

ووثق مقطع فيديو رحلة ليلية سرية لفريق عمل برنامج الله يعطيك خيرها على قناة الإخبارية مع رجال المرور السري في شوارع الرياض، ضبط مخالفات متعددة، منها سرعات عالية تجاوزت 220 كم.

كما كشفت هذه الرحلة أسرار الشباب المراهقين مرتادي هذه الشوارع، خصوصًا في الأوقات المتأخرة من الليل، حيث اعترف بعضهم أنه قاد تحت تأثير المخدرات، وتم ضبطه وإيقافه قبل أن يتسبب بقتل أبرياء.

يذكر أن هذه مهمة أساسية من مهام فرق المرور السرية التي تنتشر بكثرة في مختلف مناطق المملكة هدفها رفع مستوى السلامة على الطريق.

والمعروف أن برنامج الله يعطيك خيرها يبث على “الإخبارية” كل جمعة الساعة 2 ظهرًا على الهواء مباشرة، من تقديم يوسف الجراح، حيث يعرض تقارير متنوعة من الميدان حظيت بإعجاب المشاهدين، وتم تداولها بكثرة في مواقع التواصل الاجتماعي.







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