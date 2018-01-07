بالفيديو.. موظفة شجاعة تحتجز لصًّا داخل متجرها بهذه الطريقة

المواطن - أحمد حسن

استخدمت عاملة شجاعة بأحد المتاجر في ولاية تكساس الأميركية دهاءها في التصدي لمسلح اقتحم المتجر وحاول سرقته.

وكشف مقطع فيديو التقطته كاميرا المراقبة داخل المتجر، شابًّا يدخل المكان، ويشهر سلاحه ويبدأ في السرقة، لكن العاملة استغلت انشغال اللص بالسرقة، وأخرجت الزبائن الذين تصادف وجودهم بالمتجر، ثم خرجت خلفهم في هدوء وأغلقت الباب من الخارج ليظل اللص وحيدًا.

وجُن جنون اللص عندما علم بما حدث وحاول تحطيم الباب، بإطلاق الرصاص عليه، ودفعه بجسده بعنف، ولكن دون جدوى. وأخيرًا، وبعد أن دب اليأس في نفسه، بدأ يتوسل للعاملة لإخراجه، لكن الأخيرة كانت قد استدعت الشرطة لتتولى القبض عليه.







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