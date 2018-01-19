بالفيديو.. 3 محاولات هبوط فاشلة لطائرة الخطوط في رفحاء بسبب الغبار

المواطن - شريف النشمي - رفحاء

فشلت طائرة الخطوط السعودية القادمة من مطار جدة في الهبوط في مطار رفحاء؛ بسبب انعدام الرؤية الناتج عن الغبار الذي تشهده المنطقة.

وأوضح أحد المسافرين لـ”المواطن” أن الكابتن حاول الهبوط في مطار رفحاء 3 مرات، إلا أنه لم يستطع بسبب انعدام الرؤية، وأخبرنا بأن على الطائرة التوجه إلى مطار المدينة المنورة ثم إلى مطار جدة.

وأضاف حدثت حالة إغماء لسيدة عربية، ومن حسن حظها كان أحد المسافرين طبيبًا قام بالتدخل وعمل بعض الإسعافات الأولية حتى هبطنا بسلام في مطار جدة قبل قليل.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حذرت من استمرار النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية تصل إلى أقل من 1 كم أو شبه انعدام، تتجه جنوبًا على محافظة رفحاء وضواحيها حتى مساء اليوم الجمعة.







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