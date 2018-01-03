بحضور الملك ورئيس قبرص .. اتفاقية وبرنامج تنفيذي ومذكرة تفاهم بين البلدين

المواطن - واس

شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وفخامة الرئيس نيكوس أناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص في قصر اليمامة بالرياض اليوم، توقيع اتفاقية وبرنامج تنفيذي ومذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية قبرص.

فقد تم توقيع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومنع التهرب الضريبي، وقعها من الجانب السعودي معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومن الجانب القبرصي معالي الخارجية أيونس كاسوليديس.

كما تم توقيع برنامج تنفيذي بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة، ووزارة النقل بجمهورية قبرص، وقعه من الجانب السعودي معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العمودي، ومن الجانب القبرصي معالي وزير النقل والاتصالات والأشغال ماريوس ديمتريادس.

وجرى توقيع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية القبرصية، وقعها من الجانب السعودي معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومن الجانب القبرصي معالي وزير الخارجية أيونس كاسوليديس.

حضر مراسم التوقيع، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليونان وقبرص عصام بن إبراهيم بيت المال.

كما حضرها من الجانب القبرصي، معالي وزير الدفاع كريستوفرز فوكيدس، ومعالي وزير الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة جورجيوس لاكوتيس، والمتحدث الرسمي مدير المكتب الدبلوماسي نيوكس كريتو دوليدس، وسفير الأمن الوطني مستشار فخامة الرئيس كرياكوس كوروس، وسفير قبرص لدى المملكة نيوكس باني.







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