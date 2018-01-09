بشروط.. حرس الحدود يعلن فتح باب القبول لفني طب طوارئ

المواطن - واس

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود فتح باب القبول لرتبة (وكيل رقيب فني طب طوارئ بحري، وعريف فني طب طوارئ بحري)، وذلك اعتباراً من غد حتى نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 30/ 4/ 1439هـ عبر الموقع الإلكتروني على الرابط (هنا) .

وأوضحت مديرية حرس الحدود أن الشروط الواجب توفرها في المتقدمين، أن يكون المتقدم سعودي الأصل ولا يقل عمره عن (17) عـاماً ولا يزيد عن (30) عاماً، أن لا يقل طول المتقدم عن (168) سم، أن لا يكون موظفاً مدنياً أو عسكرياً أو مفصولاً، أن لا يكون محكوماً بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أن يكون مستعداً للقيام بمهام الوظيفة، أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية، أن يجتاز جميع مراحل وإجراءات القبول بنجاح.

وبينت مديرية حرس الحدود أن المؤهل المطلوب لشغل وظيفة رتبة وكيل رقيب فني طب طوارئ بحري، أن يكون حاصلاً على مؤهل دبلوم أو دراسة تخصصية فني طب طوارئ بعد الثانوية العامة لا تقل مدة الدراسة المقررة عن (سنتين وستة أشهر)، فيما المؤهل المطلوب لشغل وظيفة رتبة عريف فني طب طوارئ بحري، أن يكون حاصلاً على مؤهل دبلوم أو دراسة تخصصية فني طب طوارئ بعد الثانوية العامة، لا تقل مدة الدراسة المقررة عن (سنتين).

وأكّدت مديرية حرس الحدود أنّ على الراغبين الالتحاق بحرس الحدود المبادرة لإدخال بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني مع تحري الدقة والصدق في البيانات المدخلة وعلى مسؤولية المتقدم، وعلى المقبولين مبدئياً عند مراجعة لجنة القبول في مرحلة مطابقة البيانات اصطحاب أصل الشهادة الدراسية وكافة المؤهلات العلمية الأخرى مع صورة للمطابقة، أصل الهوية الوطنية مع صورة للمطابقة، أصل دفتر العائلة للأب مع صورة للمطابقة، عدد (4) صور شخصية ملونة حديثة مقاس (3/4) مكشوف الرأس، التصنيف الطبي لمزاولة التخصص.

أما بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة، أوضحت مديرية حرس الحدود أنه يجب معادلتها من الجهة المعتمدة وإرفاق صورة المعادلة مع أصل الشهادة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :