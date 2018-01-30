بعد ارتفاع أسهم القابضة.. كم ربح الوليد بن طلال بعد إطلاق سراحه؟

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

واصلت وسائل الإعلام الدولية متابعتها للخطوات الأخيرة في عملية مكافحة الفساد، والتي انتهت موجتها الأولى بشكل رئيسي بخروج كافة الموقوفين من الريتز كارلتون خلال الساعات القليلة الماضية، حيث قالت شبكة “CNN” الأميركية: إن الأمير الوليد بن طلال، والذي كان ضمن موقوفي الريتز كارلتون وخرج خلال يوم السبت الماضي، ارتفعت ثروته مليار دولار بعد خروجه من مقر احتجازه.

وأحصت الشبكة الأميركية حجم التداول الخاص بأسهم شركاته، والتي ارتفعت في تعاملات، أمس الاثنين بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت أسهم مؤسسة “المملكة القابضة” بنسبة 2.5 %، محققة مكاسب تقترب من 12% منذ إغلاق يوم الخميس الماضي.

وأكدت “CNN” بشقها المتابع لحركة سوق المال، والمعروف باسم “MONEY”، أن الوليد بن طلال يمتلك 95% من أسهم شركته القابضة، مما يعني أن قيمة حصته قد ارتفعت بأكثر من مليار دولار خلال اليومين الماضيين، لتستعيد بذلك كافة الأسهم نجاحها السابق بعد الخسائر التي حققتها منذ توقيف الوليد بن طلل خلال حملة الفساد، وبقائه بالريتز كارلتون لما يقرب من 3 أشهر.

وفي السياق ذاته، سلطت صحيفة ” فايننشيال تايمز” البريطانية، الضوء على ما بعد إنهاء حملة المملكة ضد الفساد، بخروج معظم الموقوفين بعد إجرائهم لعمليات تسوية مالية مع الحكومة نظير إطلاق سراحهم، وهو الأمر الذي احتل صدارة العديد من وسائل الإعلام الدولية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقالت الصحيفة البريطانية -وفقاً لبعض مصادرها- إن الحملة التي تقودها المملكة ضد الفساد لم تنته بعد، مشيرة إلى أن بعضاً ممن أُطلق سراحهم نظير التسوية خلال الأشهر القليلة الماضية، طُلب منهم عدم السفر خارج المملكة خلال الفترة الحالية.

وأشارت الصحيفة إلى الحوار الذي أجراه الوليد بن طلال، والذي أُطلق سراحه السبت الماضي، والذي أكد خلال حديثه لوكالة أنباء “رويترز” في ساعة مبكرة صبيحة يوم الإفراج عنه، أن يتوقع إنهاء احتجازه، نافيًا المزاعم التي أدعت تعرضه للتعذيب أو الحبس الانفرادي داخل الريتز كارلتون.

ولفتت الصحيفة البريطانية، التي تابعت بشكل واضح عملية التوقيف في نوفمبر الماضي، إلى أن الحكومة منذ اليوم الأول لحملتها ضد الفساد، حرصت على طمأنة العاملين بمؤسسة “المملكة القابضة” بشكل رئيسي على سير العمل، وهو الأمر الذي أسهم في إبقاء وتيرة الأعمال على النحو المعتاد دون تغيير أو تأثر باحتجاز الوليد بن طلال.

وبرهنت “فايننشيال تايمز” على عدم تأثر المؤسسة الاستثمارية الرئيسية في أصول الوليد بن طلال باحتجازه ضمن حملة المملكة ضد الفساد، حيث قالت: إن الشركة استمرت بخطة تم إعدادها مسبقًا، وذلك أثناء احتجاز مالكها، وتتضمن تلك البرامج بيع حصص في فور سيزون بيروت وعدد من الأصول المملوكة للشركة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :