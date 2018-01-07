بعد الأوامر الملكية.. مفاجأة سارّة من العيسى للطلاب المبتعثين

المواطن - الرياض

أعلن وزير التعليم د. أحمد العيسى، اليوم الأحد، عن شمول المكرمة الملكية بزيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10٪ لمدة سنة.

وأضاف وزير التعليم أحمد العيسى أن المكافأة تشمل الطلاب المبتعثين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

وقال العيسى في تغريدة عبر حسابه بتويتر: “أتقدم إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وإلى سمو ولي العهد الأمين بوافر الشكر وعظيم الامتنان على شمول المكرمة الملكية بزيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10٪ لمدة سنة، الطلاب المبتعثين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي”.







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