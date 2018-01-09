بعد حذفها.. إنستجرام يعيد رسالة شيريهان إلى عهد التميمي

المواطن - أحمد حسن

أعلنت الفنانة المصرية شيريهان عن إعادة إدارة موقع إنستجرام للمنشور الذي حذفته، والخاص بتعليقها ورسالتها للفتاة الفلسطينية الأسيرة عهد التميمي.

وكانت شيريهان قد أعلنت منذ أيام قيام إدارة “إنستجرام” بحذف المنشور الخاص بها، حيث هاجمت إدارة الموقع على ما حدث؛ ما أثار جدلًا كبيرًا.

وعبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أعلنت شيريهان، إعادة المنشور لصفحتها، حيث كتبت: “أعادت إدارة إنستجرام اليوم 9 يناير 2018 إلى الصفحة الرسمية والخاصة بي البوست الذي كنت قد أرسلته منذ ثلاثة أيام، وحذفته، إلى عهد التميمي، ربي وقلبي ودعائي وكثيرين كثيرين غيري معك ومع الحق إن شاء الله يا عهد”.

يذكر أن التميمي اعتقلتها قوات الاحتلال مؤخرًا، عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعلان القدس عاصمة لإسرائيل.







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