بعد زيارة 4 آلاف.. اختتام مهرجان مُلْهِمة الشرق والغرب في الرياض

المواطن - سعيد آل هطلاء - الرياض

اختتمت فعاليات مهرجان “مُلْهِمة الشرق والغرب”، اليوم الأحد، في درة الفيصلية بالعاصمة السعودية بعد زيارة 4 آلاف مواطن لنسخته الأولى.

ودشنت هيئة الترفيه برعاية وزارة الثقافة والإعلام فعاليات المهرجان “مُلْهِمة الشرق والغرب”، ولاقى رواجًا كبيرًا.

وعرض المهرجان التجسيد المعماري الفريد لأبرز المعالم الشهيرة والعريقة لأشهر المدن العالمية منها: بوليفارد السعودية والشارع المصري وجادة باريس وبوليفارد إيطاليا وبوليفارد لندن بمطاعمها ومقاهيها ومتاحفها وأسواقها، بالإضافة إلى مائة متجر غطت أرض الدرة.

كما شاركت في المهرجان 4 قطاعات حكومية و7 مبادرات، بالإضافة إلى مشاركة 8 فرق ساهمت في إثراء المشهد الثقافي للبلدان المشاركة.







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