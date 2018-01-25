بعد صرف أول دفعتين.. التسجيل مفتوح في حساب المواطن

المواطن- الرياض

على الرغم من صرف أول دفعتين من دعم برنامج حساب المواطن، إلا أن التسجيل ما زال مفتوحًا في حساب المواطن عبر الرابط هنا

ويترقب المواطنون صرف الدفعة الثالثة من حساب المواطن يوم الأحد 11 فبراير، فيما يستمر التسجيل في البرنامج.

وسيتم صرف البدل بشكل دوري، أي في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو في يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

ويتم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وإدخال البيانات التالية (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال)، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل بكل سهولة ويسر.

ويستهدف برنامج حساب المواطن تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين خاصة بالنسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

يذكر أن عدد المستفيدين من الدفعة الثانية في برنامج حساب المواطن، في العاشر من شهر يناير الماضي، بلغ 11 مليون مستفيد، شملت 3.1 مليون أسرة وفرد مستقل، و7.9 مليون تابع لأرباب الأسر.







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