بعد صرف الدفعة الثانية.. كيف تعرف قيمة الدعم في حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

أودع حساب المواطن في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الدعمَ المستحق في حسابات المواطنين بالدفعتين الأولى والثانية.

وتباينت قيمة الدعم بين مواطن وآخر حسب عدد من القواعد أوضحها حساب المواطن في أكثر من مرة، وذلك على حسب عدد أفراد الأسرة وأعمارهم ومجموع دخل الأسرة.

ويمكنك الاطلاع على مبلغ الدعم المستحق، والاعتراض على نتائج بحث الأهلية، عبر الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن من (هنا).

طريقة حساب الدعم

وعن طريق حساب الدعم في حساب المواطن أوضح البرنامج أنه يمكن ذلك من خلال الحاسبة التقديرية وذلك من خلال الرابط التالي (هنا).

كما نشر حساب المواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يبين كيفية معرفة الدعم المستحق، عبر استخدام الحاسبة التقديرية.

ارتفاع عدد المستحقين

وكان المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل قد أكد أن قيمة الدعم في الدفعة الثانية لم يطرأ عليها أي تغيير مقارنة مع قيمة الدفعة الأولى، إلا أن هناك تغييراً فقد في عدد المسجلين، والمؤهلين للاستحقاق.

وأضاف أبا الخيل أنَّ “عدد المستحقين في حساب المواطن وصل إلى 11 مليونًا، منهم نحو 3 ملايين أسرة، ونحو 8 ملايين تابع، وذلك بزيادة تصل إلى نحو 400 ألف مستفيد، إذ بلغ عدد المستفيدين في الدفعة الأولى نحو 10.6 مليون مستفيد من أصل 13 مليونًا قدموا في البرنامج”.

وأشار إلى أنّه “يتم تلقي الطلبات باستمرار، والتسجيل مفتوح في حساب المواطن في أي لحظة أمام الأسر والأفراد، غير أنَّ بعض المستندات تحتاج إلى النظر فيها والتأكد من صحتها وأخذ الإجراء المناسب في شأنها”.

وتابع أنه يتم دفع المستحق له بأثر رجعي، وقد وفرنا في حساب المستفيد داخل البوابة الإلكترونية، وحدة تتعلق بتقديم الاعتراض في شروط الأهلية وأخرى تتعلق بتقديم الشكاوى على قيمة الاستحقاق”.

أسباب تمنع دراسة الأهلية

وكان حساب المواطن قد أعلن في وقت سابق أن هناك ثلاثة أسباب تمنع دراسة أهلية الاستحقاق للدعم.

وأوضح حساب خدمة عملاء حساب المواطن ، على موقع “تويتر”، أنَّ “هناك عوامل كثيرة تؤثر على عدم دراسة الأهلية”، مشيرًا إلى أنَّ أبرز ثلاثة أسباب، هي:

• التسجيل بعد موعد دورة الأهلية، ومن ثم سيتم النظر فيها في الدورة التالية.

• عدم استكمال بيانات الطلب مثل المستندات المطلوبة.

• عدم تقديم الطلب أو عدم إضافة التابعين.







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