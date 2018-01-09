بلدية القفل بصامطة تكافح الحشرات في المستنقعات ومحيط المنازل بعد أمطار جازان

المواطن ـ علي شيبان ـ صامطة

مع هطول الأمطار الغزيرة في منطقه جازان، وكثرة المستنقعات والحشرات، كثّفت بلدية مركز القفل في صامطة، أعمال الرش في قرى مركز القفل، على الفترات الصباحية والمسائية، ابتداء بالشوارع، وفِي الأحياء السكنية ومحيط المنازل.

وبيّن رئيس بلدية القفل، الأستاذ محمد بن حسن الحامظي، الثلاثاء 9 كانون الثاني/ يناير الجاري، أنَّ “البلدية تسعى لتوفير المزيد من آلات الرش المحمولة يدويًا، والمحرّكات الكبيرة المركبة على السيارات، وتوفير مبيدات أعمال الرش”.

وأشار الحامظي إلى أنَّه “ما زال العمل مستمرًّا في هذا الوقت على فترتين صباحية ومسائية”، موضحًا أنَّ “أعمال الرش تستهدف أماكن تجمع الحشرات واليرقات، وتركز على المستنقعات التي تتجمع فيها المياه، مع إزالتها، فضلًا عما يخص البلدية من المواقع، ومصادر الصرف الصحي في المنازل والمحلات التجارية. كما يتم رش الحاويات الخاصة بالمخلفات أمام المنازل والمحلات التجارية والمدارس”.

وقدم الحامظي الشكر والتقدير لمدير الخدمات الأستاذ طلال أحمد رضوان، ولمشرفي أعمال الرش مازن فقيهي وعسر صيرم وطلال مجرشي ومساوى صيرم، وجميع فريق العمل على جهودهم المبذولة والمستمرة.







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