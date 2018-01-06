تجاوبًا مع “المواطن”.. مياه جازان تباشر انقطاع المياه بقريتي البديع والقرفي

المواطن - علي شيبان - ابوعريش

تجاوبت إدارة خدمات المياه بجازان مع ما نشرته “المواطن” بتاريخ 5 /1 /2018 تحت عنوان “المياه تغيب عن قريتي البديع والقرفي في جازان والشركة تلتزم الصمت”، وباشرت مشكلة انقطاع المياه في القريتين.

وسلَّط التقرير الضوءَ على معاناة المواطنين بسبب انقطاع المياه عنهم لما يقارب الثلاثة أسابيع؛ ما سبَّب لهم معاناة شديدة، خاصة خلال فترة الاختبارات.

وأشاد الأهالي بدور “المواطن“، في رفع معاناتهم وإيصالها للمسؤول، والتفاعل السريع من قِبل إدارة المياه بجازان في إصلاح هذا الانقطاع في الموقع في فترة قصيرة من نشر الخبر، مثمّنين هذا التفاعل السريع من إدارة المياه.

ومن جانبهم، قدَّم أهالي قريتي البديع والقرفي بجازان شكرهم وتقديرهم عبر “المواطن” لإدارة خدمات المياه وعلى رأسها مديرها المهندس بندر جبر، وكذلك مدير فرع خدمات المياه في محافظة أبوعريش ياسر حمزي على التجاوب السريع، مثمنين جهودهم في خدمة المواطنين والمقيمين بالمحافظة والقرى التابعة لها.







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