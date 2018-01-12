تداولات نشطة للبورصات العربية مع تعافي النفط

المواطن - الرياض

نجح الأداء العام للبورصات العربية في تسجيل تداولات نشطة على مستوى الإغلاقات الإيجابية وعلى مستوى قرارات الشراء والبيع من قبل المتعاملين، والتي جاءت مع تحسن واضح على المعنويات وازدحام مؤثر للتوقعات الإيجابية حول ما ستحمله نتائج الأداء السنوية وما يرافقها من قرارات ذات علاقة بالتوزيعات.

وكان للتطور المسجل على إغلاقات أسواق النفط العالمية وتسجيل الأسعار سقوفًا سعرية جديدة، تأثير مباشر وغير مباشر على الإغلاقات السعرية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تحولت فيه مسارات أسواق النفط إلى الإيجابية نظرًا لتحسن الأسعار وثباتها وخطط التحفيز الموازية، لتنهي البورصات العربية تداولاتها عند نقاط بيع متراجعة ونقاط شراء أكثر إيجابية وجاذبية.

وتمكنت أسعار النفط من أن تغلق عند أعلى مستوياتها في 3 سنوات بعد أن اخترق خام القياس العالمي مزيج “برنت” مستوى 70 دولارًا للبرميل بفعل علامات على نقص في المعروض في الولايات المتحدة.







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