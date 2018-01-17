تدهورت صحته بشكل كبير.. نقل خامنئي إلى العناية المركزة

المواطن - الرياض

قالت مصادر مقربة من مكتب مرشد النظام الإيراني على خامنئي، إن حالته الصحية شهدت تدهوراً كبيراً، وأجبر الأطباء على نقله إلى المستشفى على عجل لإنقاذ حياته.

وأضافت المصادر، وفقا لموقع “أمد نيوز”، أن الأطباء أوصوا بدخول علي خامنئي إلى وحدة العناية المركزة في أحد مستشفيات العاصمة؛ نظراً لتدهور حالته الصحية والنفسية، وطلب الأطباء من المرشد الابتعاد عن المشهد، والخلود إلى الراحة التامة.

يذكر أن تقارير رسمية كشفت في وقت سابق عن إصابة علي خامنئي بمرض سرطان البروستاتا، والذي وصل إلى مراحل متقدمة، ولم يعد يجدي معه العلاجات الطبية بما فيها الكيماوي.

ويأتي انهيار الحالة الصحية لخامنئي وسط حالة من الاضطراب تشهده إيران، ومظاهرات واحتجاجات في مختلف المدن، تطالب برحيل نظام الملالي.







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