تراجعت للعام الثاني.. 141.6 مليار ريال تحويلات الأجانب خلال 2017

المواطن - الرياض

تراجعت تحويلات الأجانب خلال العام الماضي 2017، إلى نحو 141.65 مليار ريال، للعام الثاني على التوالي مقارنة بعام 2016.

وتراجعت تحويلات الأجانب نحو 6.7 في المائة، مقارنة بـ 151.8 مليار ريال لعام 2016، وبقيمة تعادل 10.24 مليار ريال.

وأظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أن تحويلات الأجانب خلال عام 2017 ، سجلت أدنى مستوى لها في خمسة أعوام، حيث كانت تحويلاتهم خلال عام 2012 حينها نحو 125.24 مليار ريال.

ويعد معدل نسبة التراجع السنوي لعام 2017 ، والبالغة 6.74 في المائة أعلى نسبة تراجع سنوية منذ نحو 22 عام، حيث إن أعلى نسبة تراجع سنوي قد سجلت عام 1996، بنسبة تراجع بلغت حينها 8 في المائة، في حين تراجعت خلال عام 2015 بنحو 3.16 في المائة.

وعلى أساس شهري فقد ارتفعت تحويلات الأجانب خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي بنحو 3.8 في المائة، حيث بلغت 14.04 مليار ريال، مقارنة بشهر تشرين الثاني (نوفمبر)، البالغة نحو 13.52 مليار ريال، وفقا لـ”الاقتصادية”.

وتعد تحويلات شهر ديسمبر الأعلى في نحو 18 شهرا مع الأخذ في الاعتبار أن تحويلات نهاية العام تشهد كثافة مقارنة بالأشهر المتبقية، في حين أن تحويلات الأجانب لشهر حزيران (يونيو) لعام 2016 هو الأعلى على الإطلاق، حيث بلغت حينها 15.8 مليار ريال.

وبلغت قيمة تحويلات الأجانب خلال عام 2016 ، نحو 151.89 مليار ريال مقارنة بـ 156.9 مليار ريال خلال العام السابق له 2015 ، مسجلة تراجعا نسبته 3 في المائة بما يعادل نحو 5 مليارات ريال، وهي أول تراجع لها بعد نمو متواصل لمدة 11 عاما، وتحديدا منذ عام 2005 حتى نهاية عام 2015.

في حين ارتفعت تحويلات السعوديين للخارج لعام 2017 بنحو 9.6 في المائة، حيث بلغت نحو 65.27 مليار ريال، مقارنة بنحو 59.57 مليار ريال في 2016، وبزيادة بلغت 5.69 مليار ريال.







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