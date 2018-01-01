ترامب: نظام الملالي نهب ثروات الإيرانيين وانتهك حقوقهم .. حان وقت التغيير

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن إيران تواصل الفشل على كافة المستويات، وذلك على الرغم من توقيعها لاتفاق نووي شهير مع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، والذي منحها الحق في إبقاء عملية تخصيب اليورانيوم بشرط عدم وصولها إلى مستويات تصنيع السلاح النووي.

وقال الرئيس الأميركي عبر حسابه الشخصي في موقع “تويتر”: “إيران تفشل على كل المستويات، على الرغم من الصفقة المريبة التي أبرمتها مع إدارة أوباما”.

وأضاف ترامب خلال التغريدة نفسها: “الشعب الإيراني العظيم يتم قمعه على مدار سنوات طويلة، هم جائعون للغذاء وللحرية، فبجانب حقوق الإنسان، تُنهب ثروات إيران، هذا وقت التغيير”.

يذكر أن الرئيس الأميركي كان قد علق أمس الأحد على التظاهرات الحاشدة التي تغزو الشوارع الإيرانية لليوم الرابع على التوالي في العديد من المدن، من بينها العاصمة طهران، تنديدًا بنهب نظام الملالي ثروات البلاد وأموالها لدعم العناصر والتنظيمات الإرهابية في المنطقة، إضافة إلى مواصلته برامج تطوير أنظمة الصواريخ الباليستية.

وقال ترامب في تغريدة جديدة عبر حسابه على موقع تويتر: “احتجاجات كبيرة في إيران، أخيرًا أصبح أفراد الشعب حكماء لمعرفة كيف أموالهم وثرواتهم قد تمت سرقتها وإهدارها على الإرهاب، يبدو أنهم لن يأخذوها بعد الآن”.

وشدد الرئيس الأميركي مجددًا خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعي، على أن “الولايات المتحدة تراقب عن كثب انتهاكات حقوق الإنسان في إيران”.

وكان الرئيس الأميركي قد بعث برسالة تهديد، يوم السبت، لنظام الملالي، أكد خلالها أن “العديد من التقارير تتحدث عن الاحتجاجات السلمية من قِبَل المواطنين الإيرانيين، والذين تضرروا من فساد النظام وإهداره لثروات البلاد في تمويل الإرهاب بالخارج”.







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