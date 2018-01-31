ترامب يوقع مرسوماً لإبقاء معتقل غوانتانامو مفتوحاً

المواطن - متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام الكونغرس في خطابه الأول عن حالة الاتحاد أنه وقّع مرسوماً يقضي بإبقاء معتقل غوانتانامو مفتوحاً.

ويأتي هذا المرسوم ليسدل الستار على المحاولات العديدة التي بذلها سلفه باراك أوباما لإغلاق هذا السجن، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال ترامب، أما الكونجرس: “اليوم أَفي بوعد آخر من وعود الحملة الانتخابية”، مضيفاً “لقد وقّعت لتوّي مرسوماً يأمر وزير الدفاع جيم ماتيس بإعادة النظر بسياستنا المتعلقة بالاحتجاز العسكري وبإبقاء المنشآت السجنية في غوانتانامو مفتوحة”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :