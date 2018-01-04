تصادم مروع بين قطار وحافلة يقتل ويصيب 104 أشخاص

لقي 4 أشخاص مصرعهم فيما أصيب نحو مائة شخص، صباح اليوم، في حادث اصطدام قطار ركاب بحافلة بالقرب من كرونستاد، ثالث أكبر مدن جنوب إفريقيا.

وذكرت خدمة الطوارئ في جنوب إفريقيا عبر حسابها على تويتر، أن الحادث وقع على الخط الرابط بين هيننمان وكرونستاد في ولاية فري ستايت. وذكرت تقارير إعلامية أن القطار كان يسافر من بورت إليزابيث إلى جوهانسبرغ، عندما اصطدم بشاحنة ما أدى لاشتعال النيران.

وقال الناطق باسم خدمة الطوارئ، إن المصابين يخضعون للإسعافات الأولية في موقع الحادث على أن يتم نقلهم إلى أقرب المستشفيات لتلقي العلاج العاجل.